Hamza Hamzaoğlu: 'Süper Lig'de olursak hedefimize ulaştık diyebiliriz'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e yükselmeleri halinde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Geçen haftaki galibiyetten sonra önemli bir maçtı. Buradan alacağımız 3 puan, ilk iki ümidimizi artıracak ve play-off şansımızı da güçlendirecekti. Burada kaybettiğimiz puanı daha sonraki haftalarda toplamaya çalışacağız. Önemli olan bu işin sonu. Önümüzdeki sene Süper Lig'de olursak hedefimize ulaştık diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"Maça iyi başladık. Rakibe fırsat vermeden pozisyonlar bulmaya çalıştık. Son dakikalarda da olsa golü bulduk. İkinci yarıya da kötü başlamadık. Bir anlık konsantrasyon eksikliği ve pozisyon kaybıyla golü yedik. Golün şokunu atlatamadan ikinci golü de kalemizde gördük. Oyuncularımız hiç beklemedikleri golleri yiyince zor duruma düştü. Mağlup duruma düşünce oyuncularım maçı çevirmek için her şeyini ortaya koydu. Üçüncü golü de bulabilirdik. Altınordu, iyi bir ekip. Takım olarak yıldız bir takım. İyi genç oyunculara sahipler ve iyi oynuyorlar. Hüseyin hocayı da tebrik ediyorum."



Hamzaoğlu, futbolda her şeyin olabileceğini ve ikinci sıradaki Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 7 puanlık farkın kapanabileceğini dile getirerek, "Biz bir seri yakalayabiliriz, rakibimiz kötü bir seri yapabilir. Futbolda her şey olabilir. Son ana kadar şansımızı zorlayacağız." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO