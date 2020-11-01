Hamza Hamzaoğlu: 'Stratejimiz savunmaydı'

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçta oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hamza Hamzaoğlu maçı değerlendirdi.



STRATEJİMİZ SAVUNMAYDI



Beşiktaş karşısında oyunu tutmak istediklerinin altını çizen Hamzaoğlu, "Bugün iyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Maç öncesi Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulacaktık. Ondan sonra farklı bir oyuna dönebilirdik. Beşiktaş bizi biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, çıkamadık. Bunda Beşiktaş'ın da payı oldu. Stratejik olarak oyunu tutmaktı. İkinci yarı daha çok geleceklerdi. Düşündüklerimiz bugün olmadı. Öne doğru gitmekte zorlandık. İyi mücadele etti oyuncularım. Geride de olsa takım halinde çalıştık. Fakat, yediğimiz golle maçı kaybettik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.



KAPTANLIK BANDI YERDEN KALKMAZ



Acquah'ın oyundan çıkarken kendisine gösterdiği tepkiyi de değerlendiren Hamzaoğlu, "Oyuncularım çok istiyorlar. Sahada kalmayı da istiyorlar. Mağlubiyeti de hazmedemiyorlar. Kolay değil. Acquah iki haftadır tepkili. Geçen haftada kaptanlık bandını attı. BUndan sonra koluna gelir mi, bilmiyorum. Yine tepki gösterdi. Hiçbir oyuncunun 90 dakika sahada kalma garantisi yok. Kötü niyeti yok. Böyle olsa aramızda barındırmayız. Bu tip davranışlar saygısızlıktır. Bu gizli özel bir şey değil. Bundan sonra böyle davranışlar görmek istemediğimizi söyledik. Bakalım, göreceğiz haftaya" şeklinde konuştu.



KAZANMA ARZUMUZ VAR



Futbolcularının kazanma arzusunu gördüğünü belirten Hamzaoğlu, "Bir oyun planı oturtmakta zorlanıyoruz. Sakatlıktan, pandemiden dolayı eksik arkadaşlar var. İlerleyen haftalarda bunu çözeceğiz. Önemli olan mücadele etmek, kazanma arzusunu ortaya koymak. Bunu oyuncularımda görüyorum" ifadelerini kullandı.



