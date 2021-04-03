Hamza Hamzaoğlu: "Oyuncularımızı tebrik ediyorum"

Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Göztepe maçının ardından konuştu

Haber; AA
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Hamza Hamzaoğlu: 'Oyuncularımızı tebrik ediyorum'
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03 Nisan 2021 16:58
Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

Kayserispor'un başında ilk karşılaşmasına çıkan Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe karşısında iyi bir oyun oynadıklarını kaydetti.

İlk yarıda etkili bir oyun sergilediklerini aktaran Hamzaoğlu, "Hücumda etkili olduk. Bir gol bulduk, birkaç tane kaçırdık. Direkten dönen topumuz var. Yediğimiz bir golle maç berabere bitti. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oynanan oyun, istek bizleri mutlu etti. Bu oyunu daha da pekiştirip sonucu lehimize çevirecek oyunu ortaya koyarız." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu ayrıca Göztepe'ye başarılar diledi.



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