Hamza Hamzaoğlu: 'Ligin kalan 8 haftası oynanmalı'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in kalan 8 haftasının mutlaka oynanması gerektiğini söyledi.Hamza Hamzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liglerin kalan süresinin tamamlanması gerektiğini vurguladı.UEFA'nın yerel liglerin tamamlanması için federasyonlara gerekli zamanı tanıyacağını aktaran Hamzaoğlu, "Ligin kalan 8 haftası oynanmalı. Zaten bu süreç uzarsa UEFA'da organizasyonlarını öteleyecektir. Bu yüzden ne zaman başlanabilirse lige bence öncelikle bu 8 hafta bitirilmeli. Ondan sonra da önümüzdeki sezon için ne kadar zamanımız kaldıysa ona göre bir formül düşünülür." diye konuştu.Futbola ne zaman dönecekleriyle ilgili görüşlerini de belirten tecrübeli teknik adam, "Şu anki virüs salgının gidişatına bakacak olursak mayıs ayının ortalarından sonra belki de sonunda antrenmanlara başlayabiliriz. Nisan sonunda belki virüsün yayılımı yavaşlar ve mayıs ortasında antrenmanlara belki başlarız. Haziran başında da tahmin ediyorum ki ligler oynanmaya başlar." ifadelerini kullandı.Hamzaoğlu, oynanmaya başladıktan sonra Süper Lig'i bu sezon ilk 10 içerisinde bitirmek istediklerini dile getirdi.Kalan 8 haftadaki maçların sıkışık fikstürde kolay olmayacağını vurgulayan Hamzaoğlu, "Ne kadar sıralamada uzak gözüksek de henüz düşme hattıyla aramızdaki bağı koparmadık. Ben inanıyorum ki performansımızla bu sene hedefimizi tutturacağız. 8 ila 10. sıralarda ligi bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu pozisyonda olmaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Futbolcuları bu sürede hazır tutmaya çalıştıklarını da anlatan tecrübeli teknik adam, "Antrenman programları hazırladık ve hepsine verdik. Bir grubumuz var ve oradan sürekli hem görsel hem de yazılı bir şekilde futbolcularımıza program veriyoruz. Onlar da uyguluyor. Oyuncularla sürekli iletişim halinde kalıp onları takip ediyoruz. Minimum kayıpla bu süreci atlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.Hamza Hamzaoğlu, Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.Bu süreçte kesinlikle evde kalmanın önemine vurgu yapan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:"Bağışıklık sistemi çok iyi olan sporcularda bu virüs etkili olmuyor diyenler de var ama bu durumda sadece kendimizi düşünemeyiz. Dolayısıyla bunun taşıyıcısı olmamak da çok büyük bir görev. Virüsün yayılmaması için herkesin evde kalması gerekir. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Annemi görmeye yanına gitmedim. İlk günden itibaren, çocuklarım ve eşimle eve kapandık. Dışarıdan siparişler veriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kendimizden çok toplum için yapıyoruz. Bu yüzden evde kalmaya gayret ediyoruz."