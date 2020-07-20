Hamza Hamzaoğlu: 'Ligde kalmak mutluluk verici'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, galibiyetinden dolayı Sivasspor'u tebrik etti.



Puan yada galibiyet almak için Sivas'a geldiklerini ancak mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Maça çok iyi başlamadık. Penaltı golüyle geriye düştük, ondan sonra eşitliği yakalamak için çaba gösterdik fakat maçı kaybettik." dedi.



Çok zor bir sezonu geride bıraktıklarına vurgu yapan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"Ligin bitimine 1 hafta kala diğer sonuçlara göre ligde kalmayı garantiledik. Kendimiz iyi bir sonuç alarak diğer maçlara bakmak istemezdik. Futbolda bunlar da var, Gençlerbirliği adına bir hafta kala yine bu ligde devam ediyor olmak sevindirici. Çok zor bir süreçten çok aşağılardan geldik. Pandemi süreci yaşadık, bütün kulüplerde çok sakatlıklar, sıkıntılar yaşandı. Herkes zor günler geçirdi. Bu zorluklara rağmen, bir hafta kala ligde kalmak mutluluk verici. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha doğru adımlar atarak daha yukarıları hedefleyen bir takım olmaya çalışacağız. Önümüzde bir hafta daha var, ciddi bir şekilde oynanması gereken. İnşallah önümüzdeki sezona herkes iyi bir şekilde hazırlanır."



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i de başarısından dolayı kutladı.



