Hamza Hamzaoğlu: 'Konyaspor maça bizden daha üstün başladı'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, berabere biten maç sonrası Konya'da iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.



Çok kontrollü ve ne yaptığını bilen bir Konyaspor'a karşı mücadele ettiklerini aktaran Hamzaoğlu, şöyle konuştu:



"Konyaspor maça bizden daha üstün bir şekilde başladı. İlk yarıda tabii bizim de birkaç net pozisyonumuz vardı. Golü bulabilirdik. Fakat olmadı. İkinci yarıda golü bulduk ancak skoru korumaya çalışırken korner atışından dalgınlık sonucu maç 1-1 sonuçlandı. Bugün belki iki takımda çok iyi oynamadı. Ama sahada iyi bir mücadele vardı. Kazanmayı isteyen iki takım vardı. 1'er puanla yetinmek zorunda kaldık. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."



