Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a penaltılarda 7-6 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından konuştu. Şanssızlık yaşadıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Skoru da yakaladık ama futbol böyle bir şey. Son anda küçük bir anda konsantrasyon eksikliği gol yemenize neden olabiliyor. Güzel maç oldu ama turu geçsek daha güzel olurdu. Nasip, son dakikada yedik. Şansımız olsa penaltılarda da eleyebilirdik. Kısmet böyleymiş demekten başka elden bir şey gelmiyor. Galatasaray'a da bundan sonra başarılar dilerim. Söyleyecek bir şeyim yok. Son dakikada kaybettiğimiz için üzüldük. Yapacak bir şey yok, bu maçlar böyle. Şimdi lige hazırlanmamız gerekiyor. En iyi şekilde dinlenip hafta sonuna odaklanmalıyız. Kupada sonuna kadar gitmek istiyorduk ama buraya kadar gelebildik, nasip." ifadelerini kullandı.
Hamza Hamzaoğlu: "Kısmet böyleymiş"
Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray maçı sonrası konuştu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2021 00:04
- 00:19 Fatih Terim'den açıklama: "Mayıs'ta sözüm ve kontratım bitiyor"
- 00:15 Marcao: "Beşiktaş deplasmanında kazanabiliriz"
- 00:09 Fatih Öztürk: "Fatih hoca beni hayata döndürdü"
- 00:04 Hamza Hamzaoğlu: "Kısmet böyleymiş"
- 00:03 Fofana: "Şans yanımızda değildi"
- 00:01 Jody Lukoki: "Son dakikaya kadar iyi oynadık"
- 00:00 Luyindama: "Fatih, onu kurtardığımı söyledi"
- 23:56 Fenerbahçe Koçu Kokoskov'dan yayıncı kuruluşa tepki
- 23:45 Melih Mahmutoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi
- 23:30 Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı
- 23:27 Ergin Ataman: "İkinci yarıda çok agresif oynadık"
- 23:19 Rıza Çalımbay: "Sonuna kadar mücadele ettik"
- 23:12 Galatasaray kupada turladı
- 22:58 Sheffield, 118 yıllık seriyi sonlandırdı!
- 22:50 Mecnun Otyakmaz: "Hedefimiz kupayı kazanmak"
- 22:35 Cüneyt Dumlupınar: "Asıl hedefimiz Süper Lig"
- 22:28 Fenerbahçe Beko, üst üste 4. kez kazandı
- 22:26 Konyaspor açıkladı: "Beşiktaş'tan teklif aldık"
- 22:13 Anadolu Efes, ikinci yarıdaki dönüşüyle Alba'yı yendi
- 21:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelere galibiyetle başladı
- 21:32 Beşiktaş'ta Larin'e de talip çıktı: Dijon
- 21:24 Sivasspor, uzatmada çeyrek finale uçtu
- 21:20 LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı
- 20:39 Ümraniyespor, Bosna Hersekli Vrsayevic'i transfer etti
- 20:33 Eto'o: "Pep de iyi ama Mourinho gibisi yok"
- 20:15 Gaich'in menajerinden Trabzonspor açıklaması
- 20:08 PFDK'dan Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası geldi
- 20:00 Arsenal'de Holding'in sözleşmesi uzatıldı
- 19:53 Dica: "Petrescu'nun Galatasaray ve Fenerbahçe yolu"
- 19:47 Scott Parker: "Böyle karar alınmaz, çok kızgınım"
- 19:16 Ersun Yanal: "Bu tür maçlarda konsantrasyon zor"
- 19:07 Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
- 19:00 Beypiliç Boluspor 2 futbolcu ile yollarını ayırdı
- 18:53 Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi
- 18:41 Rebocho'nun yeni takımı belli oluyor
- 18:39 Sivasspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti!
- 18:30 Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi!
- 17:53 Galatasaray'a Fransa'dan sağ bek transferi
- 17:50 Emre Mor: "Aslan yola çıktığında, sırtlanı düşünmez"
- 17:43 PFDK'dan Hataysporlu Munir ve Karagümrüklü Roco'ya ceza
- 17:36 Antalyaspor, Bursaspor'u 3 golle eledi!
- 17:17 "Florin Andone sahalara dönmek için çok çalışıyor"
- 17:15 Trabzonspor, 20. TS Club mağazasını Ümraniye'de açacak
- 17:11 Nagelsmann: "Sadece goller Sörloth'a yardım eder"
- 16:54 Lothar Matthaus: "Haaland bir makine"
- 16:39 Denizlispor'a belediyeden sponsor desteği
- 16:38 Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı
- 16:36 Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı
- 16:34 Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayı futbolcusuna aday gösterildi
- 16:12 TFF 1. Lig'de ilk yarıda 397 gol atıldı!
- 16:11 Lillard, Carmelo için: "Hep söylerim... Hall of Fame oyuncusu!"
- 15:54 LeBron: "Dudley, kendi rolünde yıldız bir adam"
- 15:50 Erzurumspor'a Polonyalı kaleci: Szumski
- 15:49 Sezer Sezgin: "Kötü günleri geride bıraktık"
- 15:41 Anadolu Efes Stüdyo, 2021 yılına özel konuklarla başlıyor
- 15:41 Danuel House Jr. bu gece kadro dışı olacak!
- 15:37 Cumhurbaşkanı, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
- 15:37 Mourinho: "Mesut Özil'i transfer etmek isteyen kim?"
- 15:33 Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'a veda etti
- 15:32 NBA'den 76ers'a, 25 bin dolar para cezası!
AVRUPA'DAN FUTBOL
Sheffield, 118 yıllık seriyi sonlandırdı!
Eto'o: "Pep de iyi ama Mourinho gibisi yok"
Arsenal'de Holding'in sözleşmesi uzatıldı
Scott Parker: "Böyle karar alınmaz, çok kızgınım"
Emre Mor: "Aslan yola çıktığında, sırtlanı düşünmez"
Nagelsmann: "Sadece goller Sörloth'a yardım eder"
Lothar Matthaus: "Haaland bir makine"
Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayı futbolcusuna aday gösterildi
Lyon, Dembele'nin boşluğunu Slimani ile dolduruyor
Mesut Özil: "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım"
Premier Lig'de 36 pozitif vaka
Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maç programları değişti
Joan Laporta: "Lionel Messi'yi takımda tutmak istiyorum"
Hami Mandıralı: "Burak zorluyor, Yusuf daha çok çalışmalı"
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransa'nın en iyi 11'inde!
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (13 Ocak Çarşamba)
- Ödül oyunu Survivor 2021 yeni sezon izle canlı yayın, TV8 izle son bölüm canlı yayın (13 Ocak Çarşamba)
- CANLI İZLE) Survivor 2021 bugün yeni bölüm TV8 yayını (13 Ocak Çarşamba)
- Yeni sezon ilk bölüm Survivor 2021 TV8 canlı izle, Survivor Cumartesi 9 Ocak 2021 (13 Ocak Çarşamba)
- Hande Erçel Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı yakınlaşma sahnesi (13 Ocak Çarşamba)
- Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? (13 Ocak Çarşamba)
- Survivor Merve kimdir, evli mi? Merve Aydın yaşı kaç nereli? (13 Ocak Çarşamba)
- Survivor Barış Özbek evli mi? Survivor Barış nereli, kaç yaşında? (13 Ocak Çarşamba)
- Survivor Barış Özbek kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek evli midir? (13 Ocak Çarşamba)
- Hayrettin kaç yaşında, kimdir? Hayrettin Survivor mesleği kariyeri evli mi? (13 Ocak Çarşamba)
- Survivor Meryem sevgilisi kim? Survivor Meryem mesleği nedir? (13 Ocak Çarşamba)
- Survivor Meryem nereli? Survivor Meryem Kasap evli mi, sevgilisi kim? (13 Ocak Çarşamba)
- Survivor Çağrı sevgilisi kim? Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli kimdir? (13 Ocak Çarşamba)
- Survivor Çağrı Atakan kimdir, nerelidir? Çağrı Atakan sevgilisi kim? (13 Ocak Çarşamba)
- Survivor Melis Sezer kimdir, Survivor Melis yaşı kaç, evli mi? (13 Ocak Çarşamba)
- SON DAKİKA) Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman bitecek? (13 Ocak Çarşamba)
- Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Yılbaşında 4 Günlük Yasak Kimleri Kapsıyor? (13 Ocak Çarşamba)
- Yılbaşında Misafirliğe gitmek, eve misafir kabul etmek yasak mı? Toplu Yılbaşı kutlamak yasak mı? (13 Ocak Çarşamba)
- Evde kutlama yapmanın cezası ne kadar, kaç para? Yılbaşı evde kutlama yasak mı? (13 Ocak Çarşamba)
- Bu akşam Evde yılbaşı kutlamak yasak mı? Yılbaşında evde toplanmanın cezası var mı? (13 Ocak Çarşamba)
- Yılbaşı yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Yılbaşı yasakları (13 Ocak Çarşamba)
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Sokağa çıkmak kaç gün yasak? (13 Ocak Çarşamba)
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yılbaşı yasağı kaç gün? (13 Ocak Çarşamba)
- 2021 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman? (13 Ocak Çarşamba)
- Tombala oynamak günah mıdır? Yılbaşı akşamı tombala oynamak haram mıdır? Diyanetin açıklaması (13 Ocak Çarşamba)
- Yılbaşında Tombala Nasıl Oynanır? Tombala Oyun Kuralları Ve Taktikleri (13 Ocak Çarşamba)
- Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Alo 181 Gürültü şikayet hattı (13 Ocak Çarşamba)
- Yılbaşında tekeller açık olacak mı? Bu akşam alkol satışı yasak mı? (13 Ocak Çarşamba)
- 2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? (13 Ocak Çarşamba)
- 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan bayram hangi güne denk geliyor? (13 Ocak Çarşamba)