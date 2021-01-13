Hamza Hamzaoğlu: 'Kısmet böyleymiş'

Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a penaltılarda 7-6 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından konuştu. Şanssızlık yaşadıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Skoru da yakaladık ama futbol böyle bir şey. Son anda küçük bir anda konsantrasyon eksikliği gol yemenize neden olabiliyor. Güzel maç oldu ama turu geçsek daha güzel olurdu. Nasip, son dakikada yedik. Şansımız olsa penaltılarda da eleyebilirdik. Kısmet böyleymiş demekten başka elden bir şey gelmiyor. Galatasaray'a da bundan sonra başarılar dilerim. Söyleyecek bir şeyim yok. Son dakikada kaybettiğimiz için üzüldük. Yapacak bir şey yok, bu maçlar böyle. Şimdi lige hazırlanmamız gerekiyor. En iyi şekilde dinlenip hafta sonuna odaklanmalıyız. Kupada sonuna kadar gitmek istiyorduk ama buraya kadar gelebildik, nasip." ifadelerini kullandı.







