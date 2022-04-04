Hamza Hamzaoğlu: "İyi savunma yaptık"

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamza Hamzaoğlu: 'İyi savunma yaptık'
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04 Nisan 2022 00:49
Deplasmanda alınan 2-1'lik Ankaragücü galibiyeti sonrası konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Spor Toto 1. Lig'in en iyi takımlarından birisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Deplasmanda işlerinin zor olmasına rağmen iyi konsantre olduklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Takımım bugün iyi müdafaa yaptı. İyi bir galibiyet aldık. İnşallah önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacak bir şekilde ligi bitiririz. Önümüzdeki sezon lig başladığında Süper Lig'de olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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