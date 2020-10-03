Hamza Hamzaoğlu: 'İşimiz zordu ama iyi konsantre olduk'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-0 galibiyetle ayrıldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.



Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.



Son 3 haftadır kazanamadıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Antalyaspor geçen sezondan bu yana istikrarlı kadrosunu koruyan ve iyi oynayan bir takımdı. Bugün işimiz zordu ama oyuncularımız iyi konsantre oldu. Aramıza yeni gelen arkadaşların da sahadaki performansları yeni olmalarına rağmen oldukça iyiydi. Bu da maça yansıdı ve kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da bundan sonraki maçları için başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Hamzaoğlu, futbolcu Semih Kaya ve Wallace Fortuna dos Santos'un takıma katılmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"İkisi de pozisyonlarında tecrübeli oyuncular. Onların duruşu takımdaki diğer oyuncuların duruşunu etkiledi. İyi bir görüntü verdik bugün sahada iyi mücadele ettik. Benjamin Tetteh de oldukça iyi performans gösterdi inşallah bu durumunu daha iyiye giderek devam ettirir. Abdulsamed Damlu'ya da değinmek gerekirse o da iyi çalışıyordu. Herrera üç haftadır çok talihsiz goller yiyince biraz dinlendirelim dedik. Biraz dışarıdan seyretsin, rahatlasın diye Abdulsamed'e bu şansı verdik. O da iyi değerlendirdi, ona da her an hazır olduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu performansını sürdürür."







