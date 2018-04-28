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Hamza Hamzaoğlu: ''İşimiz daha da zorlaştı''

Antalyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından işlerinin zorlaştığını belirtti.

Kaynak: AA
Hamza Hamzaoğlu: ''İşimiz daha da zorlaştı''
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28 Nisan 2018 22:35
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İşimiz daha da zorlaştı ama zoru başaracağız." dedi. 

Hamzaoğlu, Antalya Stadı'nda Trabzonspor'la oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ne söyleyeceğini bilemediğini ifade etti. 

Karşılaşmaya doğru başladıklarını, golü bulduktan sonra takım bütünlüğünü kaybettiklerini belirten Hamzaoğlu, mağlubiyetten dolayı en büyük sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurguladı. 

Hamzaoğlu, Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutlarken, maçta doğru mücadeleyi sergileyemediklerini ve galibiyeti getirecek pozisyonları oluşturamadıklarını belirtti.

Ligde gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaşacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "İşimiz daha da zorlaştı ama zoru başaracağız. Bize gerekli olan puanları önümüzdeki haftalarda alacağız. İnşallah haftaya Gençlerbirliği maçından bugün alamadığımız puanları alıp döneriz." diye konuştu. 



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