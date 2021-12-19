Hamza Hamzaoğlu: 'İşimiz daha bitmedi'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iç sahada istikrarlı ve güçlü oyunlarını sürdürerek kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Çok önemli bir iç saha maçı ve üst üste yine kazandık. İç sahadaki güçlü oyunumuzu istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımız iyi katkı yaptı. Bazı oyuncularımız yoktu ama yerine oynayanlar görevlerini yaptı. Tarık ve Emir Han'a ayrı bir parantez açıyoruz." diye konuştu.



Çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Rakip beş kişi savunma yapıyor. Önlerinde üç kişi. Bugün 5+4+1 oynadılar. Bu tür takımları açmak zor. Sabırlı olmak zorundaydık. İkinci yarı sabırla devam ettik. Oyunu bozmadık. Sonradan oyuna giren Alper, Remy, Deniz pas alışverişlerini doğru yaptı. Önemli üç puan aldık. Daha iyi olmamız gerekiyor. Eksiklerimiz elbette var. Bunları da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Hamzaoğlu, kaleci Gökhan Akkan'ı hafif sakatlığı nedeniyle oynatmadığını, Gökhan Gönül'ü ise sakatlığı nedeniyle ikinci yarı riske etmeyerek oyundan çıkardığını dile getirdi.



Taraftarların kendisini ısrarla tribüne çağırmasıyla ilgili Hamzaoğlu, "Bu işin gerçek kahramanı futbolcular. Onların sayesinde doğru işler yapabiliyoruz. Taraftarımızın bize duyduğu saygı ve sevgi için teşekkür ediyorum. İşimiz daha bitmedi. Daha çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.





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