Okan Buruk yönetiminde son 8 maçta 3 puanı bir arada göremeyen'da herkesi şok eden bir gelişme yaşandı.Son haftada oynanacak Osmanlıspor maçı öncesi Yönetim, Okan Buruk'la bir toplantı yapacak.Ters bir sonuç durumunda Buruk'la yollar kesin olarak ayrılacak. Ege ekibinde ilk aday ise Hamza Hamzaoğlu.Kritik toplantıdan ayrılık kararı çıkmasına kesin gözle bakılırken Ege ekibini Süper Lig'e taşıyan Hamza Hamzaoğlu ile de dirsek temasına geçildiği öğrenildi.Transfer çalışmalarını da şimdilik askıya alan Akhisar, listesini de Hamzaoğlu'na göre hazırlamak istiyor.Süper Lig'de son 8 maçını kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk'un geleceği hakkında açıklama yaptı. Alınan kötü sonuçların ardından Akhisarspor'la yolları ayrılabileceği iddia edilen tecrübeli çalıştırıcıya yönetimden destek geldi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Basın ve medyada çıkan teknik direktör değişikliği ile ilgili haberler ve yakıştırmalar tamamıyla asılsız ve yalandır. Teknik direktörümüz Okan Buruk ve ekibi görevinin başındadır. Okan Buruk'la birlikte gelecek sezon planlamamızı yapmaktayız. Bu tür haberleri kaleme alanları saygıya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.Yeşil-siyahlılar ilk yarının son haftasında pazartesi günü Osmanlıspor'a konuk olacak. Okan Buruk, cezası yüzünden karşılaşmayı tribünden izleyecek. Akigo'da sakatlıkları süren golcüler Henrique ve Larsson'un yanı sıra kart cezalıları sağ bek Lopes ile stoper Caner, Ankara'da görev yapamayacak.