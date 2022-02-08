Hamza Hamzaoğlu: 'Hemen panik yapmamalıyız'

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Cuma günü Altay'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Hamzaoğlu, ligde geçen hafta Adana Demirspor karşısında yaşadıkları mağlubiyetin morallerini bozduğunu, kısa sürede bunu telafi etmeleri gerektiğini söyledi.



İlk kez mağlup olmadıklarını, bundan sonra da kaybedebileceklerini belirten Hamzaoğlu, "Burada sabırlı ve sakin kalmak çok önemli. Bu pozisyonda olan takımlar için en önemli davranış sakin kalabilmek. Sakin ve sabırlı olmak hedefimize ulaştıracaktır. Hemen panik yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.



Hamzaoğlu, sakin şekilde Altay maçına hazırlanmaları gerektiğini kaydederek, "Altay, uzun bir aradan sonra kazandı ve moral buldu. Saha avantajını kullanmak isteyeceklerdir. Buna hazırlıklı gideceğiz. İnşallah sahamızda kaybettiğimiz puan ve puanları İzmir'den alıp döneriz. Bunu yapabilecek gücümüz ve potansiyelimiz olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.



Takımda ayrılmak isteyen oyuncu bulunmadığını, düzenli işleyen bir kulüp olduklarını vurgulayan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:



"Buraya gelen gitmek istemiyor. Herkes ödemelerini düzenli şekilde alıyor. Bu yönden bakınca sevindirici ama bizim hareket alanımız kısıtlanıyor. İmkanlarımıza ve kulübümüzün menfaatine göre eksik gördüğümüz yerleri imkanlarımız ölçüsünde tamamladık. İlk yarıya göre daha iyi bir kadro olduk. İnşallah bunun sonuçlarını almaya başlarız."



Hamzaoğlu, taraftarların takıma sahip çıkması, mağlubiyetlerin tek futbolcuya mal edilmemesi gerektiğini ifade ederek, her oyuncuya lig yarışında ihtiyaçları olduğunu aktardı.



Teknik direktör Hamzaoğlu, takıma yeni katılan Ponck ve diğer bütün oyuncuların Altay maçı öncesi fiziksel anlamda hazır olduğunu da sözlerine ekledi.



Altay maçı hazırlıkları



Çaykur Rizespor, Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yaptı.



Yeşil-mavililerde kaleci Gökhan Akkan çalışmada yer almazken, Gökhan Gönül ve Aminu Umar takımdan ayrı çalıştı.



Rize temsilcisinin antrenmanının 20 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.





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