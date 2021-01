Hamza Hamzaoğlu: 'Hakem camiası enine boyuna düşünsün'

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir sahada, böyle bir zeminde, müthiş bir mücadele örneği ortaya koydular." dedi.



Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmak istediklerini fakat başaramadıklarını söyledi.



Kubilay Kanatsızkuş'un gördüğü kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu belirten Hamzaoğlu, şöyle devam etti:



"Çünkü bu sezon başından beri buna benzer birçok pozisyonda faul bile verilmediği oldu. Hadi gördünüz tamam, durdurdunuz faul verdiniz en fazla belki sarı kart verebilirsiniz. Çünkü pozisyonun gelişimini, oyuncunun geliş yönünü, hepsini doğru analiz etmek lazım. Resmi yapıştırıyorsunuz, sanki çok müthiş bir darbeymiş gibi, zaten rakip oyuncular da bunu biraz abartıyorlar diğerlerini kullanmak için. Tabii bu sefer çok kolay bir kırmızı kart çıkabiliyor ama Yeni Malatyaspor'a çıkıyor, Kubilay'a çıkıyor. Acaba isim söylemek istemiyorum, başka takımların başka oyuncuları için bu kadar kolay VAR'a çağırabilecek misiniz? Ya da bu kartı verebilecek misiniz? Hakem camiasının bunu enine boyuna düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Yine hakemlerle ilgili ikinci bir konu her bağırıp kendini yere atana faul çalmayın, çalarsanız bu oyun oynanmaz. 90 dakikalık maçta topun oyunda kalma süresi 45 dakika, 40 dakika. Böyle devam edersek, 30'lara kadar düşecek. Biz futbol oynamaktan başka bir şeye döneceğiz. Görüyorsanız gerçekten faul varsa verin, o zaman belki futbol bir yerlere gelir ve oyuncular da keyif almaya başlar. Vermezseniz her atana, bir daha atmayacaktır kendisini, bu sefer daha iyi top oynanacak, daha tempolu daha akıcı bir maç oynayacağız."



Oyuncuları verdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Böyle bir sahada, böyle bir zeminde müthiş bir mücadele örneği ortaya koydular. Belki Fofana girdiğimiz pozisyonu değerlendirse 1-0 galip de gelebilirdik ama tabi rakibimiz de kazanabilirdi. Çok iyi pozisyonları vardı, iyi şutları vardı. Samed ve takım halinde yaptığımız savunma da onlara izin vermedi." ifadelerini kullandı.



Hamzaoğlu, bir gazetecinin, "Geçen hafta kulüpte bir problem vardı, bununla alakalı problemler çözüldü mü?" yönündeki sorusu üzerine, "Kısmen çözüldü ama daha henüz her şey çözülmüş değil. Fakat çözülmesi için en azından somut bir adım gördük. İnşallah onun devamı gelir. Gelmesi gerekiyor. Şu an için hiç olmazsa bir adım attık. İnşallah devamını getiririz." yanıtını verdi.