Hamza Hamzaoğlu: 'Güçlü bir rakibe karşı oynadık'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Alanyaspor maçı sonrası çok güçlü ve iyi organize bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.



Deplasmanda oynadıkları maçtan bir puanla ayrıldıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Hamzaoğlu, oyuncularını maçın başından sonuna kadar oyun anlayışına sadık kaldıkları için kutlayarak, şöyle konuştu:



"Oyun disiplininden kopmadılar. Mücadele ettiler. Fedakarlık yaptılar. Alanyaspor'un organize ataklarına engel olmaya çalışırken, rakibi hataya zorlayıp yakaladığımız hızlı hücümları gol ile sonuçlandırmaya çalıştık. Bunlardan birini atabildik. Bugün bizim de oldukça pozisyonumuz vardı. Kazanabilirdik ama Alanyaspor'un da pozisyonları vardı, maçı kaybedebilirdik. Sonuçta berabere biten maç. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum."



