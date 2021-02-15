Hamza Hamzaoğlu: 'Futbol oynamak ikinci planda'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Önemli bir puan aldıklarını söyleyen Hamzaoğlu, Geri düşmemize rağmen 1-1'i çok çabuk yakaladık. Ancak rakibe üstünlük sağlayamadık. Etkili hücumlar geliştiremedik. Daha etkili olmamı lazımdı. Deplasmanda oynadık ve Antalyaspor iyi bir takım, tehlikeli oyuncuları var. Aldığımız 1 puan bizi önümüzdeki haftaya biraz daha iyi taşıyacak." dedi.



Kaybetmemenin önemine dikkat çeken teknik adam, "Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Futbol oynamayı ikinci plana attık. Oyun değil sonuç için oynamalıyız. Şartlar bizi buna itiyor. Çıkabildiğimiz en iyi pozisyona kadar çıkmak için uğraşacağız. Kolay olmayacak, bütün maçlar böyle geçecek. Kazananlar zor kazanıyor. Kimse kolay kolay teslim olmuyor. Sezon sonuna kadar herkesin ve bizim de işimiz zor. Güvenli oyuna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



