Hamza Hamzaoğlu: 'Bütün olumsuzlukları yaşadık'

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçta çok pozisyonlar yakaladıklarını dile getiren Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Maçın başından sonuna kadar aşağı yukarı oyunun üstünlüğünü de tuttuk. Tabi Adanaspor oynaması gerektiği gibi iyi savundu, iyi oynadı. Zaman zaman hızlı hücumlara çok iyi çıkışlar yaptılar. Biz tabii penaltı kaçırdık, golleri kaçırdık, bir sıfır geriye düştük." şeklinde konuştu.



Önlerindeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifaden eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün beklemediğimiz ufak tefek sakatlıklar oldu. Bütün olumsuzlukları yaşadık diyebilirim. İyi ki yenilmedik. yenilebilirdik de bir gol attık. Beraberliği yakaladık ama maalesef daha sonrasında baskı yapmamıza rağmen ikinci golü bulamadık. Adanaspor'u tebrik ediyorum oyunundan dolayı, mücadelesinden dolayı. Oyuncularıma da yani söyleyecek bir şey yok. Çalışacağız çalışmamız gerekiyor, çünkü yakaladığımız bu pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor."









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