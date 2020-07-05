Hamza Hamzaoğlu: 'Buradan aldığımız 1 puan önemli'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takım açısından da zor bir karşılaşma geçtiğini söyledi.



"Buradan aldığımız 1 puan önemli." diyen Hamzaoğlu, şunları söyledi:



"Yeni Malatyaspor gerçekten iyi bir kadroya sahip ve iyi bir takım. Oyunun kontrolünü elimizde tutmamız, sabırlı oynamamız gerekiyordu. Çok fazla pozisyon vermeden rakibimize, yakalayacağımız pozisyonları değerlendirmek için bugün sahada mücadele gösterdik. Oyuncularım da son ana kadar disiplinden kopmadan bu oyunu sürdürdüler, iyi mücadele ettiler. Geçen haftalara göre daha derli toplu oynadık. Bence maçın hakkı olan birer puanı aldı her iki takım da. İki takımın da oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."



