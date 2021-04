Hamza Hamzaoğlu: 'Bugün şanslıydık'

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Hamzaoğlu'nun sözleri;



"KORUMA İÇGÜDÜSÜ DEVREYE GİRDİ"



"Golü bulunca koruma içgüdüsü devreye girer. Geriye yaslanıyorsunuz. Trabzon gücüyle yine bizi geriye yaslayacaktı belki de. Biz her ne kadar 2. bölgede karşılamaya çalışsak da. Daha çok mücadele ettik. Kaybedeceğimiz bir şey vardı çünkü elimizde."



"ŞANSLIYDIK"



"Son ana kadar bu direnci sağladık sahada. Şanslıydık da bugün. Birkaç top direkten döndü. Birkaç pozisyonu Doğan çok iyi çıkardı. Bizim de 1-2 pozisyonumuz var. Kolay değil, Trabzon'da Trabzonspor'dan 1 puan. İnşallah önümüzdeki haftalarda da iyi oyun ve iyi skoru taşırız."



"HER PUAN ÇOK ÖNEMLİ"



"Her puan çok önemli. 1 puan aldık, 2 sıra yukarı çıktı. Şimdi rakiplerimizin alıp almayacağına bakacağız. Herkes yarış içinde. Kimse kimseye kolay yenilmiyor, yenemiyor. Her puan değerli. Kazanacak bir takımımız var. Kazanacağımız maçlar bizi hedefe ulaştıracak."



"KAZANABİLECEK BİR TAKIM VAR ELİMİZDE"



"Sonuca gidiyoruz aslında. Bence kazanabilecek bir takım var elimizde, buna uygun oyuncularımız var. Dar alanda becerisi olan, çabuk, öne hızlı giden oyunculara sahibiz. Önümüzdeki maçların bazılarını rahatlıkla kazanacak gücümüz var. İnşallah bunu başarabiliriz."



"DOĞAN ÇOK İYİ, LUNG HAZIRDA BEKLİYOR"



"Lung ciddi bir sakatlık geçirdi. Yüzde 100 çalışıyor şu an. Doğan, haftalardan beri süren bir grafiği var. Genç ve gelişen bir kardeşimiz. Önceliği ona verdik. İnşallah kendini geliştirir ve hem Kayserispor'a, hem Türkiye'ye hizmet edecek. Lung hazırda bekliyor. Aksi bir durumda o görevi alacaktır."