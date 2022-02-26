Hamza Hamzaoğlu: "Berabere bitse bize moral olacaktı"

27. haftasında konuk olduğu Manisa FK'ya 2-1 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamza Hamzaoğlu: 'Berabere bitse bize moral olacaktı'
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26 Şubat 2022 18:01
27. haftasında konuk olduğu Manisa FK'ya 2-1 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, kendileri için önemli olan bir müsabakada arzu ettikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. 

Gördükleri kırmızı kart nedeniyle oyunda dengenin bozulduğunu, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Bir gol bulduk ama sonuca ulaşamadık. Bir gol daha bulup beraberlikle buradan ayrılsak bize moral olacaktı. Eksiklerimiz göze çarptı, daha çok çalışacağız. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanıp o maçlardan iyi sonuçlarla ayrılmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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