Hamza Hamzaoğlu: "Attığımız golde tabii ki el var"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamza Hamzaoğlu: 'Attığımız golde tabii ki el var'
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11 Nisan 2021 19:38
Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, kazanmaları durumunda önemli bir avantaj yakalayabilecekleri maçı kaybettikleri için son derece üzgün olduklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İlhan Parlak'ın ısınırken sakatlanması, yine Muğdat Çelik'in sakatlık dolayısıyla oyundan erken çıkmasının takımın dengesini bozduğunu belirtti.

Skoru değiştirmek için son ana kadar mücadele ettiklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Attığımız golde tabii ki el var. Olmasa biz öne geçseydik oyun bizim istediğimiz şekle dönecekti ama Antalyaspor'un duran toptan bulduğu golle bu sefer biz onların oynamak istediği oyunla karşı karşıya kaldık." dedi.

Takımını mücadelesinden dolayı tebrik ettiğini ifade eden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Skoru lehimize çevirebilmek için her şeyi denedik. Hatta sonlara doğru Uğur ve Paz'ı forvete gönderdik. Yan toplarla gol bulmaya çalıştık. Golü bulamadık. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. En iyi şekilde dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Takımımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ettim. Sahada kazanmak için son ana kadar isteyen, koşan, mücadele eden bir takım vardı. Bundan sonraki maçlarda ihtiyacımız olan sonuçları alırız."



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