Hamza Hamzaoğlu: '1 puandan mutluyuz'

Spor Toto 1. Lig' in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, play-off bölgesindeki rakipleriyle aralarındaki puan farkını koruduklarını belirterek, "Samsunspor'un içinde bulunduğu durum itibarıyla bizim için zor bir maçtı. Biz de son 2 haftadaki oyunumuzu ortaya koyamadık. Bunda Samsunspor'un çok arzulu başlamasının payı vardı. Her ne kadar zor geçmiş olsa da bütün olumsuzlukları yaşamış olsak da 1 puan sevindirici. 3 puanla ayrılıp ilk 2 şansımızı daha da güçlendirmek isterdik ama şimdi uzak bir hedef gibi oldu. Önümüzdeki maçlardan maksimum puanı çıkarıp, sezon sonu durumumuza bakacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Maçta iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "İki defa geriden gelip beraberliği yakaladık. Üzüntümüz, Rodrigues'i kaybettik. Onu riske ettik ama tekrar sakatlandı. Riske ettik çünkü bu sezonda bu maçtan daha önemli başka bir müsabaka yoktu diye düşünüyorum. Rodrigues şimdi 1-2 maç bizle olamayacak. Onu da bir an önce aramızda görmek istiyoruz. 1 puana seviniyoruz. Keşke 3 olsaydı ama Samsunspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





İLGİLİ VİDEO