Hamza Hamzaoğlu: '1 puan da kötü değil!'

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda alınan bir puanın kötü olmadığını söyledi.



Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele ettiklerini ancak önceki haftalardaki oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.



Aynı oyuncuların çok sık aralıklarla maçlara çıktığına dikkati çeken Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"Tabii bu oyunculara çok yük biniyor. O yüzden bunların yaşanması da çok normal. Bugün iyi bir mücadele ortaya koyduk. Kazanabilseydik çok şey kazanmış olacaktık. Hem öz güven açısından çok iyi olacaktı, hem de puan sıralamasında biraz daha iyi duruma gelecektik. Kazanamadık ancak bizim için burada 1 puan da kötü değil. Ligin sonu geldiğinde belki bir puan takımları kurtaracak ya da alamadıkları bir puan hedeften uzaklaştıracak. O yüzden her puan önemli."



Bir sonraki maçlarının kendi sahalarında Gençlerbirliği ile yapacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "İnşallah oradan iyi bir sonuçla ayrılırız." ifadelerini kullandı.



