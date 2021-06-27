Hamza Çalışkan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Para masa tenisinde milli sporcu Hamza Çalışkan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamza Çalışkan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası
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27 Haziran 2021 15:12
Para masa tenisinde milli sporcu Hamza Çalışkan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Hamza Çalışkan, Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Bakan Kasapoğlu, Hamza Çalışkan'ı kutladı
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para masa tenisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Göstermiş olduğu üstün performansın ardından para masa tenisinde Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Hamza Çalışkan'a 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."


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