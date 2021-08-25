Hamza Çalışkan, Cao'ya kaybetti

Tekerlekli sandalye masa tenisinde klas 5 kategorisi A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Çinli Cao'ya 3-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamza Çalışkan, Cao'ya kaybetti
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25 Ağustos 2021 08:25
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde erkekler tekerlekli sandalye masa tenisi klas 5 kategorisi A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Çinli Ningning Cao'ya 3-0 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hamza, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Cao'yla karşılaştı.

Hamza, Çinli rakibine 11-6, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 yenildi.

Milli sporcu, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak.


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