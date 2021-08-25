Hamza Çalışkan, Cao'ya kaybetti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde erkekler tekerlekli sandalye masa tenisi klas 5 kategorisi A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Çinli Ningning Cao'ya 3-0 yenildi.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hamza, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Cao'yla karşılaştı.
Hamza, Çinli rakibine 11-6, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 yenildi.
Milli sporcu, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hamza, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Cao'yla karşılaştı.
Hamza, Çinli rakibine 11-6, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 yenildi.
Milli sporcu, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak.