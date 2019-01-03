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Hamsik'in kariyerini bitirmek istediği iki takım!

Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik'in geleceği hakkında önemli açıklamayı menajeri yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hamsik'in kariyerini bitirmek istediği iki takım!
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03 Ocak 2019 00:12
Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik'in menajeri Martin Petras, oyuncısı hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Martin Petras, Hamsik'in kariyerini bitirmek istediği iki takım olduğunu açıkladı.

Yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuşan Martin Petras, ''Hamsik'in Napoli ile sözleşmesi 2020 yılında bitiyor. Bir yıl da opsiyonu var. Eğer sözleşme yenilersek kariyerini Napoli'de bitirecek. Belki de son sezonunda Slovan Bratislava forması giyecek. Hamsik'in en az 4 yıl daha üst düzey seviyede oynayabileceğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Marek Hamsik bu sezon Napoli formasıyla 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



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