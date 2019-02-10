  •  
    Canlı yayında açıkladı! "Güneş bir şartla kalır"
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...
  •  
    Güneş ve Orman'dan Q7 için transfer sözleri
  •  
    Burak Yılmaz golleri attı ve işte bu sevinci yaşadı
  •  
    Mirin'den sürpriz itiraf 'Hayran olduğumuz biri'

Hamsik yetmedi, Mertens'i de istediler!

Napoli'den Marek Hamsik'i kadrosuna katmaya hazırlanan Çin ekibi Dalian Yifang'ın Dries Mertens'e ilgisi olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hamsik yetmedi, Mertens'i de istediler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 03:56
Serie A ekiplerinden Napoli'nin kaptanı Marek Hamsik transferinde sona gelen Çin ekibi Dalian Yifang'tan sürpriz bir hamle daha geldi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Hamsik transferini birkaç gün içinde açıklama hazırlanan Dalian Yifang, Napoli'ye Dries Mertens'in durumunu da sordu.

Haberde; Napoli'nin 45 milyon euro istemesi üzerine Çin kulübünün transferde geri adım attığı kaydedildi.

Napoli ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Mertens, bu sezon 28 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için