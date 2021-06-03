Hamsik'ten Trabzonspor'a: "Teklifinizi düşüneceğim"

Trabzonspor'un transferi için çaba sarf ettiği Hamsik'in işlemlerini hızlandırmak amacıyla yetkilendirilen menajerler yurt dışına çıkmıştı. Temas kurulan oyuncu, milli maçlar sebebiyle süre istedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hamsik'ten Trabzonspor'a: 'Teklifinizi düşüneceğim'
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03 Haziran 2021 08:28
Trabzonspor'da transfer çalışmalarının öncelikli gündemi haline gelen Marek Hamsik için yetkilendirilen menajerler yurt dışına çıkmıştı.

Oyuncunun menajeriyle yurt dışında bir araya gelen kulüp yetkilileri, milli takım kampındaki oyuncuyla da görüntülü konuşarak resmi teklifi iletti.

Oyuncuya yıllık ücretin üst limiti olan 1 milyon 500 bin Euro'yu öneren bordo-mavili kulübün yetkili menajerleri sözleşmede bonusları ve imza parasının da detaylarını aktardı.

"TEKLİFİNİZİ DEĞERLENDİRECEĞİM"

Hamsik resmi teklif karşısında, "Şu an milli takım kampındayım ve buraya odaklanmak istiyorum. Ama teklifinizi değerlendirip geri dönüş yapacağım" dedi.

Bordomavili kulübün menajerlerinin teklife cevap gelene kadar beklemede olacağı ve ardından görüşmeleri daha somut hale getireceği öğrenildi.


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