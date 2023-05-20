Hamsik'ten Samet Akaydin'e tepki!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın yankıları sürüyor.
Sarı lacivertli takımın galibiyeti sonrası sosyal medyaya Trezeguet'in golü sonrası Fenerbahçeli futbocu Samet Akaydin'in Mısırlı oyuncuya secde yaptığı sırada tükürdüğü bir görüntü ortaya çıkmıştı.
Bu görüntünün sosyal medyada dolanmasının ardıdan hem Fenerbahçe Kulübü hem de Samet Akaydin açıklama yaparak fotoğrafın ters açıdan çekildiğini belirtti.
Konuyla ilgili Trabzonspor'un gösterdiği tepki sonrası bordo mavili oyuncu Marek Hamsik'ten de bir paylaşım geldi.
Slovak futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygı yok" ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli takımın galibiyeti sonrası sosyal medyaya Trezeguet'in golü sonrası Fenerbahçeli futbocu Samet Akaydin'in Mısırlı oyuncuya secde yaptığı sırada tükürdüğü bir görüntü ortaya çıkmıştı.
Bu görüntünün sosyal medyada dolanmasının ardıdan hem Fenerbahçe Kulübü hem de Samet Akaydin açıklama yaparak fotoğrafın ters açıdan çekildiğini belirtti.
Konuyla ilgili Trabzonspor'un gösterdiği tepki sonrası bordo mavili oyuncu Marek Hamsik'ten de bir paylaşım geldi.
Slovak futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygı yok" ifadelerini kullandı.