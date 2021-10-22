Hamsik'ten 'hazırım' mesajı

Milli takımda sakatlanan ve Fenerbahçe karşısında riske edilmeyen Marek Hamsik, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Abdullah Avcı'yla da görüşen yıldız oyuncu, sahada yer alabileceğini iletti.



Topla çalışmalara başlayan ve dünkü idmanda yer alan 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, hocası Abdullah Avcı'dan forma istedi ve 'Hazırım' dedi. Bu sezon çıktığı 8 lig karşılaşmasında 1 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Hamsik, Trabzonspor 'un oyun planındaki en kilit isimlerinden biri.





İLGİLİ VİDEO