Napoli'nin Slovak oyuncusu Marek Hamsik, astronomik bir ücret karşılığında Real Madrid'ten Juventus'a transfer olan dünyanın en iyi oyuncularından bir sayılan Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Serie A'nın rekor transferi olarak geçen Ronaldo transferini, 1984'te Maradona'nın Napoli'ye transferi ile bir tutulmayacak bir gelişme olduğunu belirten Hamsik, "yorumunu yaptı.Hamsik, "Geçen sezon, Juventus şampiyon oldu ama biz şampiyonluğu daha çok hak etmiştik. Şampiyonun belirlendiği o hafta sonu başımıza gelen iki olay bizi çok demoralize etti. Konsantrasyonumuzu kaybettik, her şey bizim aleyhimiz işliyordu sanki." ifadelerinde bulundu.Napoli, sezonu 91 puanla ikinci sırada tamamlarken, bitime 4 hafta kala mağlup ettikleri Juventus'un üst üste yedinci Scudetto'yu kazanmasına mani olamamıştı.