  •  
    G.Saray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif birden
  •  
    Efsane isimden tavsiye; 'Mina; sen G.Saray'a git'
  •  
    Comolli'den dev hamle! Ada'da RESMİ görüşme
  •  
    Cenk Tosun'dan Vida ve Davy Klaassen itirafları!
  •  
    "G.Saray, ona bir teklif yapsa gelecektir ama..."

Hamsik: "Ronaldo, tek başına kazanamaz!"

Marek Hamsik, Juventus'un Cristiano Ronaldo transferini eleştirdi: "Juve, Ronaldo ile daha mı güçlendi? Tek bir oyuncu kendi başına kupa kazanamaz."

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hamsik: 'Ronaldo, tek başına kazanamaz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2018 12:27
Napoli'nin Slovak oyuncusu Marek Hamsik, astronomik bir ücret karşılığında Real Madrid'ten Juventus'a transfer olan dünyanın en iyi oyuncularından bir sayılan Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Serie A'nın rekor transferi olarak geçen Ronaldo transferini, 1984'te Maradona'nın Napoli'ye transferi ile bir tutulmayacak bir gelişme olduğunu belirten Hamsik, "Juve, Ronaldo ile daha mı güçlendi? Tek bir oyuncu kendi başına kupa kazanamaz. Dünyanın en iyisi olsan bile. Aslında bu kuralın tek bir istisnası olabilir o da Maradona. Maradona değilseniz kendi başınıza kupa kazanamazsınız." yorumunu yaptı.

Hamsik, "Geçen sezon, Juventus şampiyon oldu ama biz şampiyonluğu daha çok hak etmiştik. Şampiyonun belirlendiği o hafta sonu başımıza gelen iki olay bizi çok demoralize etti. Konsantrasyonumuzu kaybettik, her şey bizim aleyhimiz işliyordu sanki." ifadelerinde bulundu.

Napoli, sezonu 91 puanla ikinci sırada tamamlarken, bitime 4 hafta kala mağlup ettikleri Juventus'un üst üste yedinci Scudetto'yu kazanmasına mani olamamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için