Hamsik orta sahadan attı, iptal edildi!

Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin 70. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı.



Orta sahada hakem Tugay Kaan Numanoğlu, hakem atışıyla topu Marek Hamsik'in önüne bıraktı. Orta saha çizgisinden topa tek vuruş yapan Slovak oyuncu, ağlara gönderdi. Trabzonsporlu oyuncular bu gole sevinirken hakem Tugay Kaan Numanoğlu golü iptal etti.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular iptal kararına uzun süre itiraz etti.



Mücadele daha sonra Tugay Kaan Numanoğlu'nun Kayserispor kalecisi Lung'un aut atışı yapmasını istedi.



Dah sonra beIN Sports yayında spiker, mücadelenin spikerine dayandırarak "Eğer hakem atışı sonrası top en az 2 oyuncuya temas etmeden kaleye girerse oyun kaleci vuruşuyla başlar." kuralı olduğunu hatırlattı.



