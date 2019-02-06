'Hamsik, Napoli'den ayrılmak istiyor çünkü aptal değil'

Napoli Başkanı, 2007 yılından beri kulüpte forma giyen ve Çin ekibitransferi an meselesi olan Marek Hamsik hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.Hamsik'in sezon başında ayrılmasına izin vermediğini açıklayan Laurentiis, "Hamsik, Napoli'de hep örnek bir profesyonel oldu ve en zor anlarda bile kimseye ihanet etmedi. Sezon başında Çin'e gitmek istediğini söyleyince, hayır demiştim çünkü Ancellotti yeni gelmişti ve teknik adamın tüm oyuncuları görmesini istedim" dedi.Aurelio De Laurentiis sözlerini "Sonrasında Fabian Ruiz geldi. Aptal olmayan Hamsik, iki rol için dört oyuncu olduğunun farkına vardı. Bunlardan birinin Fabian Ruiz olduğunu ve kendisinden de iyi olduğunu anladığı için takımdan ayrılıp Çin'e giderek emekli maaşı alabilirim diye düşünüyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor" ifadeleriyle tamamladı.Dalian Yifang, Napoli ile 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Çin temsilcisi Hamsik ile birkaç gün içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.