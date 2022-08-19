Hamsik, Kopenhag maçında oynamak istiyor

Avcı onay verirse...

Kalf bölgesinden sakatlığı bulunan Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, 24 Ağustos günü Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde forma giymek istiyor.Slovak futbolcunun, tedavisi konusunda sağlık heyeti müthiş bir özveri gösteriyor. Ancak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise bu konuya temkinli olarak yaklaşıyor.Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon aynı bölgeden yaşadığı sakatlığı iki kez nükseden oyuncusunun tam olarak iyileşmeden forma giymesini istemiyor.35 yaşındaki futbolcu, zorlu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemezken, her şeye rağmen Bordo-Mavili formayı giymek istediğini söyledi.Yaşanan bu gelişmeler sonrasında tecrübeli oyuncu, birtakım testlere girecek ve son durumu konusunda Avcı ile ekibine rapor verilecek. Eğer Avcı, uygun görürse Hamsik de Danimarka ekibi karşısında sahada olacak.