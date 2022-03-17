Hamsik için hedef Beşiktaş maçı

Trabzonspor'da Marek Hamsik'in Beşiktaş karşısında formasına kavuşması bekleniyor.

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Hamsik için hedef Beşiktaş maçı
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17 Mart 2022 12:08
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, sakatlığıyla ilgili kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla ülkesine gitmişti. Slovak oyuncu önceki gün Trabzon'a döndü. Şimdi oradaki sağlık raporları ile Trabzonspor Sağlık Kurulu'nun belirlediği tedavi programı karşılaştırılacak ve oyuncunun milli takım arasında tam olarak takıma katılması sağlanacak.

Hamsik'in Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev alması beklenmezken Beşiktaş karşısında formasına kavuşması bekleniyor.
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