Hamsik'de kritik 4 gün!

Uzun süreli sakatlık sonrası çalışmalarını tek başına sürdüren Marek Hamsik'in Beşiktaş'a karşı oynayıp oynamayacağı önümüzdeki 4 günlük süreçte belli olacak. Slovak futbolcunun takımla idmanlara çıkıp, kendisini deneyeceği herhangi bir sorun yaşanmazsa maç kadrosuna dahil edileceği belirtildi. Teknik heyetin beklentisi, Hamsik'in karşılaşmaya yetişmesi yönünde.



EVİNDE 388 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bundan önceki son yenilgisini geçen sezon 8 Mart 2021 tarihinde 3-1'lik skorla Alanyaspor'dan alan bordo-mavililer, daha sonra çıktığı 21 karşılaşmada 15 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Fırtına bu sezon ise 11 galibiyet ve 4 beraberlikle (37 puan) evinde yenilgi yaşamayan ve en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.





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