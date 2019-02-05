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Hamsik, Dalian Yifang'a imza atıyor

Napoli, Dalian Yifang ile Hamsik'in transferi konusunda 15 milyon euro ve bonuslar şeklinde anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Hamsik, Dalian Yifang'a imza atıyor
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05 Şubat 2019 01:20
Bir süredir Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik ile yakından ilgilendiren Dalian Yifang, transferi sonuçlandırdı.

Dalian Yifang, Napoli ile 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Çin temsilcisi Hamsik ile birkaç gün içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tecrübeli Slovak yıldız Dalian Yifang Kulübü'nden yıllık yaklaşık 9 milyon euro kazanacak.

Napoli, Hamsil'i 2007 yılında Brescia'dan 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.



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