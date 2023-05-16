WNBA takımı Las Vegas Aces'ın koçu Becky Hammon, takımına olan bağlılığını yineledi ve kendisini Toronto Raptors'ın başantrenörlük işiyle ilişkilendiren raporlarla ilgili "artık bir iş için yalvarmayacağını" belirtti.



Raptors'ın, Nick Nurse'ün görevden alınmasının ardından boş olan koçluk pozisyonu için Nisan ayında Hammon ile görüşme yapma izni aldığı bildirilmişti.



Hammon, TIME'dan Sean Gregory'ye yaptığı açıklamada "Burada olmayı seviyorum. Kadınların tarafında olmayı seviyorum. NBA'in onay damgasına ihtiyacım yok. Beni kovalamaları gerekecek." şeklinde konuştu.



Daha önce diğer başantrenörlük fırsatları için görüşme yapmış olan Hammon, röportajlar sırasında yöneticilerin kendisine NBA oyuncularının kendisini bir kadın olarak ciddiye alıp almayacağını ve erkeklerin soyunma odasında nasıl davranacağını sorduğunu söyledi.



46 yaşındaki koç, yöneticilerin WNBA'deki eski bir oyuncu olarak kariyerini, ilk kez antrenörlük yapan diğer eski erkek oyunculara kıyasla "küçümsendiğine" inandığını da sözlerine ekledi:



"16 yıllık bir NBA kariyerim olsaydı ve adım Brian olsaydı, muhtemelen şimdiye kadar birkaç kez işe alınıp çıkarılmış olurdum. NBA'de iş bulmak herkes için zor. Artık bir yerde 'Umurumda değil' noktasına geliyorsunuz. Ben kendimi ve yaptıklarımı biliyorum. Bu şekilde de yoluma devam ediyorum."



Koçluk kariyerinden önce, Hammon 16 yılını WNBA'da oynayarak geçirmiş, altı kez All-Star olmuş ve iki kez de All-WNBA takımlarına seçilmişti.



Hammon, Aces'i 2022'de takım tarihindeki ilk WNBA şampiyonluğuna taşımadan önce; San Antonio Spurs ile Gregg Popovich'in altında sekiz yıl yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.



Popovich'in 2020'de LA Clippers'a karşı oynanan bir maçtan atılmasının ardından, Hammon bir NBA takımının normal sezon maçında başantrenörlük görevini üstlenen ilk kadın olmuştu.



