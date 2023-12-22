WNBA takımı Las Vegas Aces'ın başarılı koçu Becky Hammon, New York Knicks'in yıldız oyuncusu Jalen Brunson ile şampiyonluk kazanamayacağını ve kendisinin "1A seviyesinde" olmadığını söyledi.



Knicks son beş maçlık deplasman yolculuğunu 3-2'lik seriyle tamamlamış ve Brunson ise Phoenix Suns'a karşı 50 sayı kaydetmiş olsa da, Hammon, Knicks'in henüz Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer almaya hazır olduğunu düşünmediğini aktardı:



"Takımda Doğu'nun en iyileri arasında olmaları için yeterli personel ve hücum gücü yok. Bir süredir oldukları gibi istikrarlı bir takım olmaya devam edebilirler tabii ki. Knicks oldukça iyi yönetilen ve savunmada uyumayan bir takım.



Fakat günün sonunda o asıl adama sahip değiller. Doğruyu söylemek gerekirse o 1A seviyesindeki adama ihtiyacınız var ve ondan da yoksunlar.



En iyi oyuncunuz kısaysa, şampiyonluk kazanamazsınız. John Stockton, Allen Iverson ve Steve Nash gibi birçok örnek verebilirim. Steph Curry de var ama kendisi tarihin en iyi şutörü."



X'TE DE GERİ ADIM ATMADI!



Hammon, söylediklerinin sosyal medyada viral hale gelmesinin ve birçok Knicks taraftarı tarafından eleştiri yağmuruna tutulmasının ardından, Twitter'da (X) bu ifadelerinin arkasında durarak, Brunson'ın yeteneğini övdü ve kendisinin "harika" bir oyuncu olduğunu belirtti:



"Şunları da eklemek isterim... Jalen Brunson'ın oyununa bayılırım! Dallas'ta oynarken bizi/Spurs'ü çok uğraştırırdı. Kısa boylu oyuncuların böyle skorerler olmaları çok hoşuma gidiyor. Harika bir basketbol aklı ve hissiyatı var.



İlk turda görmezden gelinmişti, fakat sonra lige geldi ve kendini gösterdi. Kendisi iyi bir NBA oyuncusu değil, HARİKA bir NBA oyuncusu. Saygım çok büyüktür. Zaten bir All-Star ve All-NBA oyuncusu da olacak.



Fakat onu LeBron (James), Steph veya Joel Embiid gibi 1A seviyesindeki oyuncular arasına koyamam. Eğer en iyi oyuncunuz sahadaki en kısa oyuncuysa (muhtemelen) şampiyon olamazsınız ve bu ifademin de arkasındayım. Bu oyun uzun boyluların lehinedir. Keşke olmasaydı. Ama öyle."



Brunson bu sezon 27 maçta 25.3 sayı, 5.9 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalarken, Knicks ise 16-11'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nın beşinci sırasında yer alıyor.





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