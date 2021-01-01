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Hammon: "Beni işe almış olmak için işe almayın!"

San Antonio Spurs yardımcı antrenörü Becky Hammon, kadınların cinsiyetlerinden bağımsız bir şekilde NBA'deki başantrenörlük pozisyonları için mülakat yapmasının normal karşılanmasını görmek için "sabırsız" olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs yardımcı antrenörü Becky Hammon, kadınların cinsiyetlerinden bağımsız bir şekilde NBA'deki başantrenörlük pozisyonları için mülakat yapmasının normal karşılanmasını görmek için "sabırsız" olduğunu belirtti.

Spurs'ün asistan koçu, Associated Press'e şunları söyledi:

"Bu oldukça önemli. Sırf yapılmış olmak için yapılmamalı. En iyi insanı işe almalısınız. Dünya nüfusunun yarısı, spor dünyasında akıl, yetenek ve beceri setleri için kullanılmadı. Bu değişmesi gereken bir şey."

Asistan koç olarak sekizinci sezonuna giren Hammon, birkaç boştaki başantrenörlük işi için görüşme yapmış, ancak bir NBA takımını yöneten ilk başantrenör olmak için herhangi bir teklif almamıştı:

"30 adet iş var ve hepsini de kapmak inanılmaz derecede zor. 30 iş imkanı olduğunu gördüğümde, buna 30 olarak bakmıyorum. Aslında üç ya da dört olarak bakıyorum ve bu işleri almak gerçekten zor."

Hammon ilk kadın başantrenör olmayı istese de, bunun doğru sebeplerle olmasını umduğunu da sözlerine ekledi:

"Lütfen beni sırf işe almış olmak için işe almayın. Bu benim için yapabileceğiniz en kötü şey olur. Becerilerim ve koçluğum için, olduğum kişi için beni işe alın."


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