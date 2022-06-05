Hamit Altıntop: 'Yeni bir sayfa açtık'

A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Hamit Altıntop, "Son iki maçı kaybetmiştik, Portekiz ve İtalya. İki tane mağlubiyet bize yakışmadı. İki maçta da kafa kafaya oynadık. Bunu arkadaşlarla konuştuk. Bu maçlarda öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu ve bunu kabul etmememiz gerektiğini herkes onayladı. Yeni bir sayfa açtık. Hedef 2024. Bu yolda giden bir Uluslar Ligi var. Herkes bu grupta olmamamız gerektiğini söylüyor. Doğru ama geçmişteki performanslardan dolayı yerimiz burası. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.



Uluslar Ligi'ndeki grup için "Kağıt üstünde küçük futbol ülkeleri olarak gözüküyor. Artık herkes taktik olarak iyi defans yapmasını biliyor. Fizik olarak iyi ülkeler." ifadelerini kullanan Altıntop, "4-0 iyi bir skor, bölüm bölüm iyi şeyler yaptık. Güzel goller vardı. 4-0'dan ziyade, arkadaşların toplandıkları andan beri samimiyetleri ve ciddiyetleri, takım halinde hareket etmeleri beni mutlu etti. Böyle olduğunda en üst adımı da atıp, istediğiniz skorları alabiliyorsunuz. Şu an ortamdan memnumuz ama hedefimiz 2024. Küçük hedef ise grubu lider olarak bitirmek. Her maç en azından bu isteği bekliyoruz. Böyle olursa güzel skorlar alacağımızdan eminiz." diye konuştu.



Milli Takım'daki yeni isimler ve Ferdi Kadıoğlu için soru sorulan Hamit Altıntop, "Ferdi'nin kıymetli olduğunu altını çizerek söyledik. Memnunuz. Kendi kulübünde de çok iyi performanslar gösterdiği için burada. Umarım, ileride daha başarılı olacaktır. Onun için de iyi bir başlangıç oldu. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.



Son olarak Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakması ve yeni dönemdeki forvet rotasyonu için görüşü sorulan Hamit Altıntop, "Milli Takım'da da dünyada olduğu dönem dönem eksikler olabiliyor. Forvet öyle gözüküyor ama Enes, Serdar, Halil, Umut... Başka alternatifler var. Tiago bize katıldı. Bunlar umut vaat ediyor. Biz arkadaşlarımıza inanıyoruz. Umarım ki bizim rekorumuzu kırar genç arkadaşlar." açıklamasını yaptı.





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