Hamit Altıntop: 'VAR kayıtlarıyla kimseye oyun oynamıyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak "Burada hiç bir şekilde oyun yok, hiç bir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok ve ya ön plana çıkarma söz konusu olamaz." dedi.



Altıntop, Antalya'daki bir otelde düzenlenen "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu kapsamında Erden Or moderatörlüğünde, gerçekleştirilen "Futbolda antrenör eğitimi ve gelişimi" konulu panele UEFA Teknik Geliştirme Başkanı Frank Ludolph ile katıldı.



Panelin ardından gazetecilere açıklama yapan Altıntop, dün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig maçında futbol adına güzel şeyler gördüklerini söyledi.



Türk oyuncuların kendilerine öz güveni, futbol gelişimi ve yaş ortalaması anlamında da iyi bir yolda olduğunun dün de bir ispatının yaşandığını dile getiren Altıntop, "Bizim için maç çok güzel ve değerliydi. Hakemimizin de çok iyi olması bizim için kıymetliydi. Hepsi birbirine bağlı paydaşlardan bahsediyoruz. Ama hayallerimize çok uzağız. Bunu da kabul etmemiz lazım. Çünkü, beklediklerimiz ve uyguladıklarımız veya şu anda mevcut durum, ister istemez birbiriyle uyuşmuyor." dedi.



Altıntop, Süper Lig takımlarında teknik direktörlük yapan genç antrenör sayısının artmasıyla ilgili soru üzerine, yeni nesilde dinamik ve yeniliklere açık olan, doğru mesai harcayan teknik direktörler olduğunu belirterek, uzun vadede Türk futboluna verimlilik sağlayacaklarına inandığını söyledi.



"Süper Lig'de iyi olacak teknik direktörlerimiz görev alıyorlar. Çok da renk kattıklarına inanıyorum." ifadesini kullanan Altıntop, farklı oyun tarzları ve oyun dinamiklerinin bugün olmasa da yarın güzel bir geri dönüşünün olacağını belirtti.



"Bu bir istisna"



Altıntop, "VAR" kayıtlarını açıklayarak mahremiyetlerini gösterdiklerini dile getiren Hamit Altıntop, ne kadar şeffaf olduklarını ne kadar ciddi olduklarını ve ne kadar gayret içinde olduklarının altını çizmek için bunu yaptıklarını dile getirdi.



"Burada hiç bir şekilde oyun yok, hiç bir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok veya ön plana çıkarma söz konusu olamaz. Bizim olduğumuz yerde bu olamaz." ifadesini kullanan Altıntop, şöyle devam etti:



"Bunun bir istisna olduğunu zaten TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi söyledi. Bu bir istisnadır. İlk başta hakemlerimize sahip çıkmıyormuş gibi görünebilir. Aksine ilk günden itibaren ne kadar değerli olduklarını, ne kadar önemli olduklarını, bu oyunun çok önemli paydaşlarından biri olduklarını, onlara sahip çıkmamız gerektiğinin altını her zaman çizerek söylüyoruz. Eğitim konusunda daha iyi mesafe kat etmemiz lazım. Bu sadece federasyon ve hakemler üzerinde değil, burada çok paydaş var. Burada kulüpler var, medya ayağı var, burada sponsor ayağı var. O kadar çok ayak var ki sırf tek paydaşa hikayeyi yüklemek çok ucuz diye düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın."



"Hezimete uğradık"



Türk takımlarının bu sene Avrupa'daki başarısı sorulan Altıntop, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Son senelerde Şampiyonlar Ligi'nde hezimete uğradık. Kulüplerimiz maalesef hiç iyi sonuç alamadı, iyi görüntü veremedi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin bir alt ligi olan Avrupa ve Konferans Ligi'nde oynuyoruz. Birden hava da değişiyor anlatabiliyor muyum? Sonuçlarda iyi oluyor. Oyuncuların öz güvenlerine de dokunabiliyoruz. Gelişmelerini motive edebiliyoruz. Bu adım ilk başta olumsuz görünür ama ne kadar olumlu olabileceğini gösteriyor. Tabi ki yine Şampiyonlar Ligi, tabi ki UEFA ve FIFA'da ilk 10'a girmek ama doğru analizler, doğru tespitler ve hayal ettiğimiz, istikrarlı şekilde isimler üzerine değil, sistem üzerine gitme hayalini de güçlendirmek için çok kararlı olmamız gerekiyor"





