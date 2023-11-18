Hamit Altıntop'un EURO2024 iddiası!

Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Almanya maçı öncesi flaş açıklamalar yaptı.



Hamit Altıntop yaptığı açıklamada, "60 yıllık bir Türkiye - Almanya beraberliğinden bahsediyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Güzel bir birliktelik. Bunların çok önemli faktörler olduğunun altını çizmek istiyorum. Almanya'ya çok şey borçluyum. Benim bugüne gelmemde çok emeği vardır. Burada doğdum, büyüdüm, eğitim gördüm ama günün sonunda buraya kazanmaya geldik. Diğer yandan, bizim için önemli olan vatandaşlarımızla bir araya gelip şimdiden Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmamız" dedi.



"İYİ KARARLAR VERDİK"



Böyle maçların önemli olduğunu söyleyen Altıntop, "Bu maça karar verirken, 3-4 gün sonra Galler maçı olacağını biliyorduk. Böyle maçların çok önemli olduğunu, takımı ileriye taşıyacağını düşünerek yaklaştık. UEFA'nın oyun formatında dostluk maçlarına çok fazla yer verilmiyor. Bizim şansımız, 5'li grupta olmamızdı. Japonya ve Almanya maçlarıyla iyi kararlar verdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"BİRBİRİMİZ İÇİN OYNAMALIYIZ"



Hamit Altıntop, "Burada ilk önce bütün paydaşları emeği çok büyük. Geçmişte de turnuvalara katıldık. Bunu çok büyük başarı olarak adlandıramayız. İyi bir dönem grup aşamasından geçtiğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda bunun üzerine koyarak oynamak istiyoruz. Futbolda 3 sonuç vardır. Ben bunu farklı adlandırıyorum. Yan yana oynamak vardır, beraber oynamak vardır, birbiriniz için oynamak vardır. Bizim için önemli olan, oyuncu kardeşlerimizin birbirleri için oynamaları, bunu yansıtabilirsek, günün sonunda büyük ihtimal güzel galibiyetler ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.



"EURO2024 İÇİN AÇIKLAMA



Final için hayallerinin olduğunu söyleyen Altıntop, "14 Temmuz'da final burada oynanacak, bu ne kadar uzak gözükse de bir hayalimiz var. Bu hayalin de inancını korumak gerekiyor. İyi çalışarak, düzgün çalışarak ve samimiyetle olur. Benim de hayallerim var. Hepimizin hayalleri var. 7 maçlık bir serüven olacak. Şımarıklık olarak algılanmasını istemiyorum. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Almanya kendisiyle boğuşuyor, Hollanda kendisiyle boğuşuyor, İtalya ne kadar zorlanabiliyor. Ön plana çıkan İngiltere ve Fransa var. Bunlar çok uzakta görünüyor ama bugün bu samimiyet, çalışmayla her şey olabilir. Yunanistan örneği var. Bu örneği göz önüne alabiliriz. Bize cesaret verebilir. Diğer taraftan da gerçeklerden kopmamak gerekiyor." sözlerini sarf etti.



EKSİK OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA



Hamit Altıntop son olarak, "Bugün Hakan, Cenk, Orkun, Merih yok. Bunlar çok önemli, kıymetli oyuncular. Yeni arkadaşlarımız için de bir fırsat. Güzel bir maç olacak. Sonuç da güzel olursa, ne güzel." açıklamasını yaptı.





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