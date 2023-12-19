Milli Takımlardan Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, UEFA MIP Master Programı'nı başarıyla tamamladı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve ABD'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen ve 20 ay süren program kapsamında, alanında uzman akademisyenlerce futbol yönetiminin farklı branşları konusunda eğitim alarak programı tamamlayan Altıntop'a diplomasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti.



UEFA MIP Programı'nda Altıntop ile aynı dönemde Sami Khedira, Benedikt Höwedes, Luisao, Nemanja Vidic, Vedran Corluka, Demba Ba, Aurelien Chedjou ve Nigel de Jong gibi ünlü eski futbolcular da eğitim gördü.



Program katılımcılarına profesyonel futbol dünyası, yönetim ve liderlik, müsabakalar ile ligler, yöneticilerin rolü, stadyum yönetimi-sportif idare, ticari-stratejik pazarlama, Kuzey Amerika lig ve kulüp yapısı, futbolun global zorlukları gibi konu başlıkları altında detaylı eğitim veriliyor.



Programın mezunları, Fransa'nın Limoges Üniversitesi tarafından hazırlanan bir diplomaya sahip oluyor. Programının önceki mezunları şu anda çeşitli kulüp ve federasyonlarda başkan, başkan vekili, yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, sportif direktör, teknik direktör, antrenör ve futbolcu izleme gibi görevlerde bulunuyor.





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