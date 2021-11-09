Hamit Altıntop: 'Tek kişilik gösteri bitti'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop, Riva'da gerçekleştirilen buluşmada Milli Takım'ın yeni dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"TEK KİŞİLİK GÖSTERİ BİTTİ"



Riva'da TV kanallarından temsilcilerle bir araya gelen Altıntop, "Kurumsal bir yapıya kavuşacak milli takımlar yapılanması olacak. Her Süper Lig ve 1. Lig takımına altyapı akademisi kurulması zorunlu hale getirilecek. 4-2 kazanılan Hollanda maçında Türkiye tüm önemli istatistiklerde gerideydi. Kuntz, yalnızca A Milli Takım'dan sorumlu, altyapı ile ilgili sorumluluğu yok. Artık one man show (Tek kişilik gösteri) bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var" ifadelerini kullandı.





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