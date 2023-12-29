Hamit Altıntop'tan Suudi Arabistan'dan flaş açıklama

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde Atatürk ve Milli marşımız ile ilgili engelleme çalışmalarının olmasının ardından Türkiye futbol Federasyonu cephesinden açıklama geldi.
TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gazeteci Emre Tilev'e yaptığı açıklamada "Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor." dedi.
Maç öncesi 100. Yıl Cumhuriyet seremonisinde Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı şarkısı söyleyecek olan şarkıcı Norm Ender, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada "Buraya İstiklal Marşımız ve Parla'yı söylemek için geldim. Birazdan TFF Başkanı ile bir toplantı yapacağız. Henüz bana bildirilen bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.
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TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gazeteci Emre Tilev'e yaptığı açıklamada "Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor." dedi.
Maç öncesi 100. Yıl Cumhuriyet seremonisinde Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı şarkısı söyleyecek olan şarkıcı Norm Ender, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada "Buraya İstiklal Marşımız ve Parla'yı söylemek için geldim. Birazdan TFF Başkanı ile bir toplantı yapacağız. Henüz bana bildirilen bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.
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