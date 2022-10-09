A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Mİlli Takım'ın rakipleri belli oldu. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, kura çekiminin ardından değerlendirmeler yaptı.



"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR"



Hamit Altıntop, "Burada yer almamız, ilgi görmemiz, Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması... Bizim için önemli. Burada çok insanımız var. Burada bayrağımızı yükselttiler, her alanda başarılı oldular. 2006'da Dünya Şampiyonası'na katılamadık. Bu kuradan sonra psikolojik üstünlüğümüz var gibi görünüyor. Türkiye bir futbol ülkesi. Çok önemli kulüplerimiz var. Umarım burada yer alırız." diye konuştu.



"TARİHTE BÖYLE MAÇLAR VAR"



Altıntop sözlerine, "Uluslar Ligi'nde hedefe ulaştık. Son iki maç talihsizlikler oldu. Tarihte böyle maçlarımız oldu. Ayağa kalkmasını biliyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Türk insanının başaracaklarını biliyoruz. Ana hedefimiz, her turnuvaya katılmak" diyerek devam etti.



"HIRVATİSTAN MAÇINDAN SONRA OLMADI!"



Hamit Altıntop sözlerini şu şekilde tamamladı:



"2008'deki Hırvatistan maçından sonra bir türlü istediğimiz hedeflere ulaşamadık. İnşallah gelecekte sürpriz sonuçlar hiç olmaz. O sonuçlar iyi de olsa, bizim işimiz değişmeyecekti. Çalışma azmimiz değişmeyecekti. Belki de öyle olması, anlamayan arkadaşları da silkelemiştir. Biz iyi bir takımız, umarım hedeflerimize ulaşırız. 2008'de Hırvatistan'ı elemiştik. Hırvatistan o günden sonra da başarılı oldu. Biz ise o günden bu yana istediğimiz hedefleri yakalayamadık. Bazı ülkelerden bazı şeyleri örnek alabiliriz."





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