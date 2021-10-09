Hamit Altıntop: "Norveç'i örnek almalıyız"

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Norveç maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

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Hamit Altıntop: 'Norveç'i örnek almalıyız'
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09 Ekim 2021 14:35

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