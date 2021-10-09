Hamit Altıntop: "Norveç'i örnek almalıyız"
Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Norveç maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2021 14:35
- 15:27 CANLI | Türkiye GP Sıralama Turları
- 15:23 Barkley: "1993'te hakkımla MVP oldum, Jordan yanılıyor"
- 15:06 Galatasaray NEF, Aliağa Petkim'i 14 sayı farkla geçti
- 14:59 VakıfBank, ligde sezonu Yeşilyurt galibiyeti ile açtı
- 14:42 Trabzonspor iç transferde düğmeye bastı
- 14:38 Trabzonspor'da Ahmetcan'a yakın takip
- 14:35 Hamit Altıntop: "Norveç'i örnek almalıyız"
- 14:26 Beşiktaş'ta B planı: Eliaquim Mangala
- 14:18 Beşiktaş'ta Can Bozdoğan 11'e doğru
- 14:12 Cenk Tosun geri dönüyor!
- 14:11 Simmons: "LeBron, artık Durant/Giannis seviyesinde değil!"
- 14:09 Trabzonspor'un liderlik planı!
- 14:04 İtalya'da gündem Pjanic: "Juventus'a mı dönüyor?"
- 14:00 Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'yi bekliyor!
- 13:53 Sergen Yalçın'dan sağlık ekibine: "Galatasaray maçına yetişsinler"
- 13:52 Lowe: "Towns, NBA tarihinin hücumda en yetenekli pivotu!"
- 13:51 Trabzonspor'da Bakasetas kasırgası!
- 13:50 Jose Sosa: "Zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracağız!"
- 13:45 Fenerbahçe mutlu "Mesut"!
- 13:39 Fenerbahçe'de Burak Kapacak pes etmiyor!
- 13:35 Göztepe'den savunmaya Premier Lig'den transfer planı
- 13:25 Vitor Pereira kolları sıvadı: Ders gol!
- 13:24 Fenerbahçe savunmasında sıkı rekabet
- 13:19 Galatasaray, Gomis gibisini bulamadı!
- 13:15 Fenerbahçe'ye Januzaj transferinde rakip West Ham
- 13:03 Gedson Fernandes, Galatasaray için gemileri yaktı
- 12:56 Alex Teixeira'nın hedefi Başakşehir maçı
- 12:38 76ers, McCollum'ı ve fazlasını isteyince Portland reddetti!
- 12:25 Mergim Berisha gözünü Trabzonspor'a dikti!
- 12:20 Jaap Uilenberg'den Ali Palabıyık yorumu
- 12:17 Ben Wallace, Pistons bünyesine tekrar katıldı!
- 12:04 Milli Takım'da iki sakatlık!
- 12:03 Fenerbahçe'de dikkat çeken yükseliş! Hem koşuyor hem de savunuyor
- 11:58 Fatih Terim'in milli gururu!
- 11:57 Jaylen Brown'ın KOVID-19 testi pozitif çıktı!
- 11:54 Jaap Uilenberg'ten 7 karara 'ayar'
- 11:53 Beşiktaşlı Josef de Souza'ya sürpriz talip!
- 11:45 Kyrie'ye, Brooklyn'de antrenman yapma izni!
- 11:17 LeBron: "Hazırlık maçları umurumda değil, antrenmanlarımız daha önemli"
- 11:16 Ali Koç son kararı verdi: "Satmıyoruz"
- 11:05 Galatasaray'ın taarruz planı!
- 10:48 Fatih Terim'den Melo'ya: "Yanıma gel"
- 10:47 Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor
- 10:43 Galatasaray'da Burak Elmas'tan transfere 15 milyon euro!
- 10:33 Galatasaray'ın rakibi Tuzlaspor
- 10:31 Beşiktaş'ta milli ara sakatlara yaradı
- 10:25 Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın bonservisini istedi
- 10:08 Messi Ballon d'Or ödülündeki oyunu açıkladı
- 10:03 Vitor Pereira'nın derbi kozu; Ferdi Kadıoğlu
- 10:00 Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçına büyük bilet indirimi
- 09:58 Mike Ashley: "Daha yüksek teklif almıştım"
- 09:54 A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimal...
- 09:49 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı
- 09:40 Galatasaray'ın en uzun günü: 17 Ekim!
- 09:33 Vitor Pereira'nın Jose Sosa planı!
- 09:33 ÖZET | Unics Kazan - Monaco
- 09:33 Spor yazarlarından Türkiye - Norveç yorumları
- 09:29 ÖZET | ALBA Berlin - ASVEL
- 09:26 Galatasaray'da Sofiane Feghouli için kader haftaları!
- 09:25 ÖZET | Baskonia - AX Milano
AVRUPA'DAN FUTBOL
Cenk Tosun geri dönüyor!
Messi Ballon d'Or ödülündeki oyunu açıkladı
Mike Ashley: "Daha yüksek teklif almıştım"
Barcelona'dan Koeman ve Messi açıklaması
Amanda Staveley: "PSG kadar büyük olabiliriz"
Steve Bruce: "Beni hemen yollayabilirler, kalmak isterim"
Norwich'te Ozan Kabak için yeni karar
Suarez: "Koeman'ın beni istemediğini söylemesi 40 saniye sürdü"
Adil Rami: "Messi'yi savunmak daha kolay"
Newcastle United, en zengin kulüp oldu
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- (YENİ BÖLÜM) Kardeşlerim ATV full HD yayın canlı 23. bölüm
- Kardeşlerim yeni bölüm izle ATV tek parça, Kardeşlerim 23. bölüm izle son bölüm
- ATV izle Kardeşlerim 23. bölüm 9 Ekim Cumartesi canlı yayın
- Kardeşlerim 23. bölüm ATV canlı izle (YENİ BÖLÜM)
- Kardeşlerim 23. bölüm full izle ATV HD
- Son Yaz finale son 2 bölüm, Son Yaz yeni bölüm izle FOX TV
- Son Yaz yeni bölüm (25. BÖLÜM) FOX izle tek parça kesintisiz canlı
- (SON DAKİKA YENİ BÖLÜM) Son Yaz izle canlı yayın kesintisiz FOX TV HD
- Son Yaz FOX TV 25. bölüm (YENİ BÖLÜM) izle, FOX TV izle 9 Ekim Cumartesi 25. bölüm
- Son Yaz 25. bölüm FOX TV HD full izle, Son Yaz (YENİ SEZON) izle 9 Ekim Cumartesi
- Aşk Mantık İntikam Cuma 20.00 Yeni bölüm (09 Ekim Cumartesi)
- ATV izle canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (09 Ekim Cumartesi)
- Camdaki Kız son bölüm izle tek parça reklamsız Youtube izle (09 Ekim Cumartesi)
- İyi sabahlar günaydın aşkım mesajları, mutlu sabahlar en güzel günaydın için mesajlar (09 Ekim Cumartesi)
- Günaydın mesajları SEVGİLİM, ANNEM, BABAM, KARDEŞİM) Güncel yeni 2021 en güzel günaydın mesjaları (09 Ekim Cumartesi)
- Yazılabilecek en güzel günaydın mesajları (09 Ekim Cumartesi)
- Yeni sigara zamları, sigaraya gelen yeni zamlar ZAMLANAN SİGARALAR) (09 Ekim Cumartesi)
- Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam yapıldı YENİ) (09 Ekim Cumartesi)
- Eski - Yeni sigara fiyatları karşılaştır, Bugün bir paket sigara kaç para ne kadar? (09 Ekim Cumartesi)
- Yeni zamlı sigara fiyatları 2021, Zamlardan sonra sigaralar kaç para? (09 Ekim Cumartesi)
- Bir paket sigara kaç paradır? 2021 zamlı Sigara fiyatları listesi (09 Ekim Cumartesi)
- YENİ) Sigara fiyat listesi 2021, Sigaralar ne kadar oldu? (09 Ekim Cumartesi)
- 2021 Sigara fiyatları JTI, PHILLIP MORRIS) Sigara ne kadar oldu kaç para? (09 Ekim Cumartesi)
- 2021 Ekim Sigaraya zam yapıldı, Yeni sigara fiyatları EN UCUZ SİGARA) (09 Ekim Cumartesi)
- Whatsapp çöktü mü? Whatsapp Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? (09 Ekim Cumartesi)
- Aşı randevusu nasıl alınır? E-DEVLET, E-NABIZ, MHRS) (09 Ekim Cumartesi)
- E-Devlet aşı randevusu alma, aşı randevusu nasıl alınır? (09 Ekim Cumartesi)
- E-NABIZ) koronavirüs aşı randevusu (09 Ekim Cumartesi)
- Aşı randevusu almak istiyorum, aşı randevusu nasıl alabilirim? (09 Ekim Cumartesi)
- Aşı randevusu nasıl alınır? Enabız aşı randevusu alma (09 Ekim Cumartesi)