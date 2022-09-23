Hamit Altıntop, Milli Takım'ın hedeflerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Lüksemburg karşılaşmasıyla ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulundu.



Lüksemburg maçı ve A Milli Takım'ın hedefleri hakkında konuşan Hamit Altıntop "İçeride kazanmak istiyoruz. 3 tane gol yememek istiyoruz. Basit hatalarla, konsantrasyon hatalarıyla, ciddiyetsizlikle böyle goller yemek üzücü. Sırf dünkü maçı değerlendirirsek memnun değiliz, rahatsızız. Bunu maçtan sonra arkadaşlarımıza ilettik. Bu bir fikstür. Fikstüde 5 maç oynandı. Bunun üzerinden değerlendirmek istiyoruz. C'den B'ye çıktık. Bu önemliydi, kısa vadeli hedefimizdi. Orta vadeli hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. İstediğimiz gibi ilerliyoruz. Bu bir süreç. Değişimin zaman aldığını biliyoruz. Sonuç odaklı olduğumuzun da farkındayız. Kazanabilirdik, kazanamadık. Farklı sebeplerden öyle bir sonuç ortaya çıktı. Küçük bir kaza oldu diyelim. Doğru analizle bunu olumluya çevireceğiz inşallah." dedi.



Hamit Altıntop ayrıca "Bizim için sadece A takımda sonuç odaklı değil, zincirleme olarak genç milli takımlara yaymak istiyoruz. Sonrasında kulüplerimiz ile işbirliği yapmak ve kulüplerimize yeri geldiğinde, şu an olmasa da, yumuşak geçişlerle zorunlu kılmak, akademi yolunu açmak istiyoruz. Bu bir süreç alacaktır. Milli Takımımızın en büyük avantajı, ciddi şekilde ilgi görmesi, destek alması. Bu ilgiyi ve desteği güzel sonuçlarla, güzel futbolla geri vermek istiyoruz. 2021'de antrenörlük müfredatını değiştirdik. Bu önemli bir başlangıçtı. Genç hocalarla lige ve sonrasında ülkemize yaymak istiyoruz. O yolda bizim için bir nevi olumlu bir artı olacaktır. Bu okulda öğretmenlerin ne kadar çocuklarımıza etkisi oluyorsa, antrenörlerin de futbolculara etkisi var. Bu da küçük yaşlarda başlıyor." ifadelerini kullandı.





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