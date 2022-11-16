Hamit Altıntop: 'Milli birlik ve beraberlik örneği gösterdik'

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop, İskoçya galibiyeti sonrası konuştu.



Hamit Altıntop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "A Milli Takımımız ile ilk kez bir milli maç heyecanı yaşadığımız Diyarbakır'ımızdan sadece galibiyetle değil, en derin sevgi ve şükranlarımızla ayrılıyoruz." dedi.



Diyarbakır halkına teşekkür eden Altıntop, "Diyarbakır'a geldiğimiz andan itibaren hem Milli Takımımıza hem şahsıma hem de İskoçya takımı ve taraftarlarına gösterilen ilgi, alaka, sevgi ve misafirperverlikten ötürü tüm Diyarbakır halkına canı gönülden teşekkür ederim." şeklinde konuştu.



Hamit Altıntop ayrıca, "Tüm dünyaya bir kez daha milli birlik ve beraberlik örneği gösterdiğimiz Diyarbakır'da daha nice milli maçlar oynamak dileğiyle..." açıklamasını yaptı.





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